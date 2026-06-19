Adana'da bunaltan sıcaklarda dolmuş çilesi: "Klimayı aç diyoruz, kapıları açıyorlar" - Son Dakika
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Adana'da bunaltan sıcaklarda dolmuş çilesi: "Klimayı aç diyoruz, kapıları açıyorlar"

Adana\'da bunaltan sıcaklarda dolmuş çilesi: "Klimayı aç diyoruz, kapıları açıyorlar"
19.06.2026 11:39  Güncelleme: 11:42
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Adana'da etkili olan bunaltıcı sıcaklarda toplu taşıma araçlarında klimaların açılmaması vatandaşları isyan ettirdi. Yüksek ücretlere rağmen sıcakta yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden denetim istedi.

ADANA (İHA) – Adana'da etkisini artıran sıcak hava, toplu taşıma araçlarında klima açılmaması nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dolmuş ve otobüslerde klimaların çalıştırılmadığını öne süren vatandaşlar, yüksek ulaşım ücretlerine rağmen sıcakta yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını belirterek yetkililerden denetim istedi.

Adana'da hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yaşanan klima sorunu vatandaşların tepkisine neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin denetim yetersizliği nedeniyle özellikle dolmuş ve otobüslerde klima açılmadığını söyleyen vatandaşlar, yaz aylarında denetimlerin artırılmasını istedi. Vatandaşlar, klima açmayan şoförlerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Sıcaktan ölüyoruz"

Toplu taşımadaki denetimsizlikten şikayetçi olan vatandaşlardan Ünal Maracan, yüksek ücretlere rağmen insani şartlarda yolculuk yapamadıklarını söyledi.

Maracan, "Dolmuş ücretleri çok pahalı. Klimayı aç diyoruz, sadece fanı açıyorlar. Adana gibi bir yerde bu sıcakta yolculuk etmek çok zor. Otobüslerde de klimalar çoğu zaman çalışmıyor. İnsanlar ter içinde kalıyor. Yetkililer denetime çıksın, klimaları kontrol etsin" dedi.

"Klimayı açmak yerine kapıları açıyorlar"

Vatandaş İbrahim Çiftçi ise bazı sürücülerin klima açmak yerine araç kapılarını açık bırakarak yolculuk yaptığını öne sürdü.

Çiftçi, "Klimayı açmıyorlar, söylediğimiz zaman da kapıları açıyorlar. İçeri rüzgar girsin diye böyle çözüm buluyorlar ama bu hem konforsuz hem de tehlikeli. Otobüse ya da dolmuşa bindiğimizde sırılsıklam oluyoruz. Belediye bu konuya bir çözüm bulmalı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bunaltan sıcaklarda dolmuş çilesi: 'Klimayı aç diyoruz, kapıları açıyorlar' - Son Dakika

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