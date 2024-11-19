Adana\'da Silah Operasyonu: 6 Silah ve 82 Mermi Ele Geçirildi

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Adana'da kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olan şüphelinin evinden arama yapan polis, 6 ruhsatsız silah ve 82 mermi ele geçirdi. Yakalanan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Serhat D.'nin evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine yaptığı baskında çekyatın içine gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 92 mermi ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA