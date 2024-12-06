Adana\'da Silah Ticareti Şebekesi Çökertildi

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Adana'da polis ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ticareti yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı, 54 ruhsatsız silah ile 803 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler şebekeye şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alınırken, 52 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 803 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 17'si serbest kaldı. - ADANA