Adana'da Silah Ticareti Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Adana'da Silah Ticareti Şebekesi Çökertildi

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Adana'da düzenlenen operasyonla 45 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı, 54 silah ele geçirildi.

06.12.2024 11:06
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Adana'da silah ve mühimmat ticareti yapan şebeke çökertildi

Adana polisi silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 54 ruhsatsız silah 803 mermi ele geçirdi

ADANA - Adana polisi silah ve mühimmat ticareti yapan şebeke yönelik yaptığı operasyonla gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 54 ruhsatsız silah ile 803 mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi yaklaşık teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 45 kişi yakalanırken 52 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 803 mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 15'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 17 şüpheli savcılıktan serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silah Ticareti Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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