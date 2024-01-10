 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 6 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, 108 tüfeğe ait mermi, 75 tabancaya ait mermi ve 224 uyuşturucu hap da bulundu.

Adana\'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
10.01.2024 - 10:03,
Abone Ol

Adana'da silah ticareti yapan iki şüphelinin evine yapılan operasyonda 1'i uzun namlulu silah ve toplam 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde iki kişinin silah ve mühimmat ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslar kıskıvrak yakalanırken, evlerinde yapılan aramada; 1 uzun namlulu silah, 108 tüfeğe ait mermi, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 75 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 224 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Adana, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 6 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 10:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 6 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement