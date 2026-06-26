Adana'da Silahlı Çeteler Operasyonu: 79 Gözaltı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Çeteler Operasyonu: 79 Gözaltı

26.06.2026 12:11
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Adana'da 'Atariciler' ve 'Kurşunlar' adlı çetelere düzenlenen operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince "Atariciler" ve "Kurşunlar" isimli silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 26 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, liderliğini S.T.'nin yaptığı "Atariciler" isimli silahlı suç örgütüne yönelik planlı ve projeli çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında 11 ayrı olayın meydana geldiği tespit edildi.

İl merkezinde 41 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Thompson otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 7 şarjör, 121 fişek ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, liderliğini M.R.A.'nın yaptığı "Kurşunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda ise kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında 18 olayın meydana geldiği belirlendi.

İl merkezinde 64 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof ve şarjörü, 210 adet 7.62 milimetre fişek, 7 tabanca, 151 adet 9 milimetre fişek, 5 tabanca şarjörü, 7 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanırken, firari 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl genelinde düzenlenen iki operasyon kapsamında toplam 79 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Silahlı Çeteler Operasyonu: 79 Gözaltı - Son Dakika

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