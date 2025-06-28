Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
28.06.2025 09:28
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Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaçan şüpheliler aranıyor.

Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında bazı şahıslar tabancalarla ateş açtı. Olayda 5 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bir kısmı olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların ayak ve bacaklarına isabet ettiği 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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