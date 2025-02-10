Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü

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Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

ADANA - Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.