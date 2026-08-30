Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Adana'da yürüyen Baran Ö., kimliği belirsiz birinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Adana'da kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Ö. kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği tespit edilemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli tabanca ile Baran Ö.'ye ateş açıp kaçtı.

Ayağından ve bacağından vurulan Baran Ö. kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Baran Ö.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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