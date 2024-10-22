Adana'da Şizofren Oğul Ailesini Katletti - Son Dakika
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Adana'da Şizofren Oğul Ailesini Katletti

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Adana'da şizofren bir genç, ailesini uyurken tabancayla vurdu; 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

22.10.2024 06:44
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Adana'da evin şizofren oğlu ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı

Anne, baba ve anneannesini uyurken tabancayla vurdu

ADANA - Adana'da evin şizofren oğlu; annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve anneanne olay yerinde öldü. Şüpheli, evin içerisinde cinayet ekiplerince yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan S.A. dini konular sebebiyle ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'yi uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

Polisi arayıp ailesinin vurulduğunu söyledi

S.A, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polise çelişkili ifade veren S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde şüphelinin cinayetini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Şizofren Oğul Ailesini Katletti - Son Dakika

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