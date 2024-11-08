Adana'da Tabanca ile Sokağa Ateş Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Tabanca ile Sokağa Ateş Açıldı

Seyhan'da bir kişi eve ateş açarken, arkadaşı olayı cep telefonuyla görüntüledi.

08.11.2024 17:26
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Adana'da bir kişi eve tabanca ile kurşun yağdırırken arkadaşı da onu cep telefonu ile görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi ara sokaktaki evin önüne gelip bir süre sokakta bekledi. Daha sonra iki kişiden biri tabancasını çıkartıp eve arka arkaya ateş etmeye başladı. Arkadaşı da o anları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Daha sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis iki saldırganı arıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Tabanca ile Sokağa Ateş Açıldı - Son Dakika

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