Adana\'da Tapulu Arazi Tartışması: Mehmet Kındık Sokak Girişini Kapattı

Adana'da yaşayan Mehmet Kındık, sokağın tapulu arazisi olduğunu iddia ederek girişi trapez sac ile kapattı. Belediye ekiplerinin 'kaçak yapı' olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlattığı Kındık, "Burası tapulu arazim, sokak değil. Çöp döküyorlardı, kapattım" dedi. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Kındık (57, komşuları ve evinin yanındaki iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evinin önüne çöp döküldüğünü de öne süren Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne 'Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum' diyerek başvurdu. Belediye ise 'İlgili mevzuat ve hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla bahçe duvarı yapmanızda idaremizce bir sakınca yoktur' cevabını verdi. Bunun üzerine Mehmet Kındık, 229. Sokağın girişini kendi 11365 ada, 13 parsel içerisinde olduğu gerekçesiyle trapez sac ile kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kındık'ın yanına gelip, yaptığının yanlış olduğunu ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.

"Kaçak yapı olarak tespit edildi"

Tapusunu gösterip sokağın girişinin ada ve parseli içerisinde kaldığını belirten Kındık, savcılığa başvurdu. Yüreğir Belediyesi ekipleri ise trapez sacı kaçak yapı olarak tespit edip, trapez sacı mühürledi. Ayrıca belediye trapez sacın üzerine, 'Dikkat 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğinde hilafi ruhsatsız olarak yaptırdığınız inşaat belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur. İşbu mühür, ruhsatsız ve kaçak yapınızla ilgili olup, yerinden koparmayınız. Aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılır, yapınıza ait tapu ve diğer evraklarınızı derhal Yapı Kontrol Müdürlüğü İnşaat Kontrol Şubesine getiriniz' yazısını astı. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Kındık, "Burası sokak değil, benim tapulu arazim. Ben burayı zamanında evimi yaptırırken boş bırakmıştım. Ancak burayı mahalleli, mahalle muhtarı ve yandaki iş yeri sahiplendi. Sürekli çöp atıldı ve burası hep kirletildi. Ben de Yüreğir Belediyesi'nden burayı kapatmak için belge aldım ve ardından girişi kapattım. Yüreğir Belediyesi de gelip burayı mühürledi" ifadelerini kullandı.

"Burada kaçak yapı yok"

Arsasını trapez sac ile kapattığını, hiçbir şekilde kaçak yapı olmadığını öne süren Kındık, "Kanun dışı olarak yıllardan bu yana tehdit ediliyorum. Burayı kaçak yapı olarak görüyorlar ama burada yapı yok, kanunsuzluk yok. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip başvurdum. Burada adaletsizlik var. Bunun biran önce düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu. - ADANA