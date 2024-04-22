Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçurumdan düşüp yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurumdan düşüp yanarak 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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