Adana\'da Telefon Tamircisinde Batarya Patladı

Adana'da telefon tamircisinde cep telefonu batarya kaynaklı bomba gibi patlayıp yanmaya başladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir telefon teknik servisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs telefonu arızalanınca teknik servise getirdi. Teknik eleman telefonu tamir ederken cep telefonu birden patladı ve yanmaya başladı. Patlama sesiyle önce korkan eleman, daha sonra yanan telefonu eliyle aşağı attı. Bu panik anları saniye saniye görüntülendi. - ADANA