Adana'da tırla kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Adana'da tırla kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

24.06.2024 21:47
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Adana'da tırla kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi Ceyhan- Erzin kara yolunda, Recep I. yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal ve Osman Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da tırla kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da tırla kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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