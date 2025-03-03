Adana\'da Tomruk Taşıyan Kamyon Devrildi

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Adana'da tomruk taşıyan kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi Hayırkaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahadan tomruk taşıyan N.Ö.idaresindeki 01 ANA 463 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı, tomruklar ise etrafa savruldu.Sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarılarak çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA