Adana\'da Toplu Taşıma Aracı Yangın Çıkardı

Adana'da seyir halindeki toplu taşıma aracı alev alev yandı. Araçta yolcu bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre toplu taşıma aracı sabah yolcu almak için otoyoldan güzergahına giderken birden alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip 112'yi aradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu toplu taşıma aracından geriye demir yığını kaldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA