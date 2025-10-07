Adana\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde M.S.D. (33) yönetimindeki hafif ticari araç ile M.A. (33) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

ARACA SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Alkan (30) ve H.A. (19) araçta sıkıştı.

ÖLÜM HABERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılardan Ramazan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılar M.A. ve H.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan M.S.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.