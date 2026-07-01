Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

01.07.2026 11:09
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Adana'nın Kozan-Feke kara yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise yara almadı.

Adana'da Kozan- Feke kara yolu Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Feke kara yolu Feke ilçe girişindeki Akkaya mevkiinde meydana geldi. Mevlit A. yönetimindeki 01 RD 385 plakalı otomobil ile Sinan G. idaresindeki 01 BEN 366 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 RD 385 plakalı araçta bulunan sürücü Mevlit A. ile yanında bulunan Pakize A. yaralandı. 01 BEN 366 plakalı araç sürücüsü Sinan G. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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