Adana\'da Trafik Polislerinden Uyuşturucu ve Alkol Uyarısı

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Adana'da trafik polisleri sürücüleri uyuşturucu ve alkol kullanımına karşı uyardı. Trafik polisleri uyarının yanı sıra sürücülere "Uyuşturucu testi" yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, kentte sürücüleri alkol ve uyuşturucu kullanıma karşı uyarmak için uygulama düzenlendi. Uygulamada sürücüler alkol ve uyuşturucu kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Bilgilendirmenin yanı sıra hem alkol ve uyuşturucu testi yapıldı. - ADANA