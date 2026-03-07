Adana\'da Trafik Tartışması Ceza Getirdi

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesip aracın camına vuran şüphelilerden birine 370 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek aracın camına vurmuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin İsa A. (25) ve Mustafa K. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, İsa A.'ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA