Adana'da Tüfekle Saldırdı, İntihar Girişiminde Bulundu

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Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na girip gitar çantasında taşıdığı pompalı tüfekle ateş açan Erdem Kaya (25), 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Sanık Kaya intihar girişiminde bulunduğu ve sedyeye bağlı olduğu için duruşmaya katılamadı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Erdem Kaya ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanılmak istendi ancak cezaevi görevlileri, sanık Kaya'nın intihar girişiminde bulunduğu için yaralı olduğunu ve sedyeye bağlı bulunduğunu bildirdi. Cezaevi görevlileri sanıkla yaptıkları görüşmede bir sonraki celseye tekerlekli sandalye ile duruşmaya katılmak istediğini belirttiğini söyledi.

Mahkeme hakimi sanığın sağlık sebebiyle duruşmaya katılamayacağını belirterek duruşmaya başladı. Sanık avukatı Mahmut Elegel, müvekkilinin 3 Eylül'de evlerinin 6. katından atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Müvekkilinin psikolojik sorunları bulunduğunu, ağır ilaçlar kullandığını belirten Av Elegel, "Müvekkilim olaydan önce de psikolojik tedavi görmüştür. Kendisi herhangi bir siyasi partiye üye değildir. AK Parti binasına neden silah sıktığı belli değildir. Psikolojik nedenlerden yapmış olabilir. Tedavisi için hastaneye sevk edilmesini istiyoruz. Babası da partinin zararını karşılamıştır. 12 bin lira masraf olmuştur" dedi.

Hakim, sanık Erdem Kaya'nın mevcut halinin devamına karar verip cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana Dr Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Duruşma sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - ADANA