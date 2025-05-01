Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, merdivenlerde sızıp kaldı.
İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs merdivenlerde sızıp kalırken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da uyuşturucu bağımlısı merdivenlerde sızdı - Son Dakika
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