Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İlçede Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için Cumhuriyet Mahallesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli şahsı uyuşturucu içtiği öne iddia edilen 2 şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu içtiği öne sürülen şahıslar serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap, 4 parça halinde toplam 6,07 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - ADANA