Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan narkotik polis operasyonunda uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

23.02.2024 09:12  Güncelleme: 09:17
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Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İlçede Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için Cumhuriyet Mahallesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli şahsı uyuşturucu içtiği öne iddia edilen 2 şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu içtiği öne sürülen şahıslar serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap, 4 parça halinde toplam 6,07 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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