Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Tutuklama

Adana'da narkotik polislerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı torbacı operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 32'si tutuklandı, binlerce hap ile 350 kilogram uyuşturucu üretilecek ham madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmasını sürdürdü. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda bir çok adrese operasyon düzenlendi, 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda ise 20 bin 458 uyuşturucu hap, 1 kilo 441 gram bonzai, 279 gram metamfetamin, 193 gram esrar, 41 kök kenevir, 30 gram eroin ve 350 kilogram bonzai yapılmasını sağlayan 3 kilo 495 gram ham madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA