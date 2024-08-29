Adana'da uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü torbacı Seyhan polisinden kaçamadı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde şüphelendiği Ramazan Çur'u durdurdu. Polis ekipleri şahsa GBT sorgusu yaptığında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Hükümlü polis merkezine götürüldü.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü daha sonra cezaevine teslim edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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