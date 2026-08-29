Adana\'da Uyuşturucuya Karşı NARKOTIR Faaliyeti

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları NARKOTIR ile bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde NARKOTIR faaliyeti düzenlendi.

Faaliyet kapsamında vatandaşlara, uyuşturucu ve yasaklı maddelerin insan vücuduna verdiği zararlar anlatıldı. Ekipler ayrıca, uyuşturucu madde kullanımının ebeveynler tarafından erken dönemde fark edilebilmesine yönelik yöntemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Polis ekipleri, özellikle çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması konusunda ailelerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin vatandaşların sorularını da yanıtladı.