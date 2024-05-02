Adana'da Uzi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adana'da Uzi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana\'da Uzi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, bir evde gerçekleştirdiği baskında Uzi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

02.05.2024 11:16
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Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında "uzi" diye tabir edilen otomatik tabanca ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirirken, gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Yılmaz K.'nin (21) müstakil evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada yastığın altında ruhsatsız tabanca, evin çatısında ise "Uzi" diye tabir edilen hafif makineli tüfek ile silahlara ait 39 mermi ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Yılmaz K.'nin İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana'da karıştığı 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz K., adliyeye sevk edildi. Silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uzi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uzi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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