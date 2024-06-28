Adana'da Uzman Çavuş Tarafından Öldürülen Kadın Öğretmen Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Uzman Çavuş Tarafından Öldürülen Kadın Öğretmen Çıktı

Adana'da bir kadının öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği, kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren uzman çavuş, polis tarafından vuruldu, yaralı halde kaçtı.

28.06.2024 13:42
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ADANA (İHA) – Adana'da bir kadının öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği, kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren uzman çavuş, polis tarafından vuruldu, yaralı halde kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. Saldırının kıskançlık yüzünden işlendiği öğrenildi. Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Ç. (29), yine Mardin'de uzman çavuş olarak görev yapan kocası Gökhan Ç. (27) ve Hatice Ç.'nin kardeşinin eşi Murat Akdöker ile birlikte araçla Güney Kuşak Bulvarı'na geldikleri sırada şahısların arasında tartışma çıktı.

Silahı çekince araçtan kaçtılar, uzman çavuş peşlerinden giderek vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. silah çekti. Silahı gören Hatice Ç. kaçarken Murat Akdöker bacanağı tarafından vuruldu. Gökhan Ç. kaçan eşinin arkasından da ateş etti, yoldan geçen iki kişi vuruldu. Olayı görenler ise polise haber verdi. Bu sırada Gökhan Ç. eşini de vurdu.

Polislerle çatıştı, vuruldu, yaralı olarak kaçtı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ile Gökhan Ç. arasında çatışma çıktı. Vurulan şüpheli yaralı halde kaçtı. Bu arada genç kadın hayatını kaybederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışma sırasında polis aracına da 1 mermi isabet etti. Polis her yerde şüpheliyi arıyor. Genç kadının daha önce Gökhan Ç. hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma aldırdığı da öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uzman Çavuş Tarafından Öldürülen Kadın Öğretmen Çıktı - Son Dakika

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