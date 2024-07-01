Adana'da Yangın Çıkan Apartmanda Uyuşturucu Sera İmha Edildi - Son Dakika
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Adana'da Yangın Çıkan Apartmanda Uyuşturucu Sera İmha Edildi

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, polis ekipleri tarafından yapılan aramada 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirildi. Yangının çıktığı dairede uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan 21 yaşındaki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

01.07.2024 09:49
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Adana'da apartman dairesinde yangın çıkınca şahsın iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu serası kuruduğu ortaya çıktı. Eve gelen polis daha sonra kurutulmaya bırakılan 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 21 yaşındaki genç ise tutuklandı.

Olay, 27 Haziran günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre itfaiye ekipleri bir apartman dairesinde yangın ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gelip yangına müdahale ederken uyuşturucu serası ile karşılaştı. Ekipler hemen durumu polise bildirdi. Serada küçük çapta çıkan yangını ise söndürdü.

Ardından bölgeye gelen polis ekipleri, iklimlendirme sistemi ile kurulan uyuşturucu serasında yetiştirilen 6 kilo 644 gram esrar ele geçirdi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma ekipleri evde kiracı olan Buğra Şahincan U. (21) ve A.Y.Ö.'yü (19) yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Buğra Şahincan U. Çukurova araştırma polisleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Narkotik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yangın Çıkan Apartmanda Uyuşturucu Sera İmha Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yangın Çıkan Apartmanda Uyuşturucu Sera İmha Edildi - Son Dakika
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