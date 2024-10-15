Adana'da Yankesicilik Olayı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Yankesicilik Olayı: Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Yankesicilik Olayı: Şüpheli Yakalandı

Yankesicilikle telefon çalan Kadri Ö., güvenlik kamerası görüntüleriyle evinde yakalandı.

15.10.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir şahsın, otobüse binen kadının telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, evinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 6 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Hastaneden kontrolden çıkan Nurcan D., yolcu otobüsüne bindi. Otobüste yaşanan kargaşa sırasında Kadri Ö. isimli şahıs yankesicilik yöntemiyle kadının telefonunu çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çantasını açtığında telefonunu göremeyince çalındığını fark eden Nurcan D. durumu polise bildirdi. Olay yerine hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri sevk edildi. Hırsızlık polisleri güvenlik kameralarını inceleyerek Kadri Ö.'nün kaçtığı yeri belirledi. Evinde saklanan şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelinin 16 Aralık 2023 tarihinde de Ömer K.'nin aynı yöntem ile cep telefonunu çaldığı belirlendi. Yankesicilik yaptığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yankesicilik Olayı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:55 Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:41:01. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Yankesicilik Olayı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.