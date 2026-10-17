Adana'da yaşlılara yönelik dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yaşlılara yönelik dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Adana\'da yaşlılara yönelik dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı
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Pozantı'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp yaşlıları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalandı. Yaşlılardan alınan 3 milyon 550 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve döviz için iade işlemi başlatılırken, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da yaşlı vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşlı vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Olayların aydınlatılması amacıyla ekipler tarafından yaklaşık 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve teknik takip gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalanarak Pozantı'ya getirildi.

3 milyon 550 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Şüphelilerin, yaşlı vatandaşlardan toplam 3 milyon 550 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve döviz aldıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin yaşlı vatandaşlardan aldıkları para, ziynet eşyası ve dövizin mağdurlara teslim edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da yaşlılara yönelik dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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