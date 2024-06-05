Adana'da Yüreğir Polisi Suça Geçit Vermedi

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Adana'da Yüreğir polisi bir haftada yaptığı çalışmalarla suça geçit vermedi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve çarşı mahalle bekçileri 28 Mayıs - 03 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda suça geçit vermedi. Yapılan asayiş uygulamalarında 8 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, bir el bombası ve bu silahlara bağlı 256 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarıyla 211,59 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 714 makaron, 1822 gram tütün, 1 çalıntı araç, ve 1 motosiklet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalanırken yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulamalarda 466 şahıs sorgulanırken 141 kişi mobil göç aracına götürüldü, aranan 18 kişi yakalandı. - ADANA