Adana'da Yüreğir Polisi Suça Geçit Vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Yüreğir Polisi Suça Geçit Vermedi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarla suça geçit vermedi. Yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca aranan kişilerin yakalanması ve yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulamalar da gerçekleştirildi.

05.06.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Yüreğir polisi bir haftada yaptığı çalışmalarla suça geçit vermedi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve çarşı mahalle bekçileri 28 Mayıs - 03 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda suça geçit vermedi. Yapılan asayiş uygulamalarında 8 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, bir el bombası ve bu silahlara bağlı 256 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarıyla 211,59 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 714 makaron, 1822 gram tütün, 1 çalıntı araç, ve 1 motosiklet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalanırken yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulamalarda 466 şahıs sorgulanırken 141 kişi mobil göç aracına götürüldü, aranan 18 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yüreğir Polisi Suça Geçit Vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 Motosikletli Sümeyye kazada öldü o anlar kamerada Motosikletli Sümeyye kazada öldü; o anlar kamerada
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yüreğir Polisi Suça Geçit Vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement