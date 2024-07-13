Adana\'da Zabıta Ekipleri Eğlence Mekanlarını Denetledi

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Adana'da zabıta ekipleri eğlence mekanlarını tek tek denetleyip ruhsat kontrolü yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, Seyhan Belediyesi zabıtaları ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi başta olmak üzere birçok eğlence mekanını tek tek denetledi.

Polisler tek tek Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaparken zabıta ekipleri de ruhsatları denetleyip canlı müzik yayın belgesi ve diğer izinleri kontrol attı.

Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapıldı. - ADANA