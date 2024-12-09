Adana'da Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Kaldırım Denetimi - Son Dakika
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Adana'da Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Kaldırım Denetimi

Adana\'da Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Kaldırım Denetimi

Adana Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, Mirzaçelebi Sokak'taki işletmelerde hijyen, kaldırım işgali ve tabelaların düzenlemelere uygunluğunu denetledi. İzin olmadan asılan ilan ve afişler toplandı, iş yerlerine cezai işlemler uygulandı.

09.12.2024 10:45  Güncelleme: 10:48
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Adana'da zabıta ekipleri, hijyen, kaldırım işgali ve tabelaların yönetmeliklere uygunluğunu denetledi. Kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle mültecilerin yoğun yaşadığı Mirzaçelebi Sokak'ta denetim yaptı. Onlarca ekiple birlikte sokağa giren zabıtalar, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen, kaldırım işgali gibi konularda da çalışma yürüttü.

İzinsiz asılan afiş ve ilanlar toplandı

Zabıta Müdürlüğü ayrıca yönetmeliklere uygun olmayan şekilde tabela, afiş asan, ilan yapıştıran esnafa da uyarılarda bulunuldu. İlan ve afiş asmak için Seyhan Belediyesi'nden izin alınması ve belediyenin gösterdiği alanlarda tanıtım çalışmalarının yapılması zorunluluğu hatırlatıldı. Ekipler ayrıca uygunsuz ilan ve afişleri sökerek görüntü kirliliğinin önüne geçilmesini sağladı.

"Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor"

Denetim sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürü Arzu İlkar, "Denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam ediyor. Zor durumda kalmamak için esnaf ve işletmelerin faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmeleri çok önemli. Bizler halk sağlığı ve vatandaşlarımızın caddelerde rahat yürümeleri için denetimlerimizi her gün yapıyoruz. Bugün de yönetmeliğe aykırı tabelaları kaldırdık, kaldırım işgallerini kontrol ettik. Ayrıca gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen denetimi yaptık" diye konuştu.

Öte yandan denetimlerde kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Kaldırım Denetimi - Son Dakika

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