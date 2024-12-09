Adana'da Zabıta Ekiplerinden Kaldırım, Tabela ve Hijyen Denetimi - Son Dakika
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Adana'da Zabıta Ekiplerinden Kaldırım, Tabela ve Hijyen Denetimi

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Adana'da Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen, tabela ve kaldırım işgali denetimi yaptı. Mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde, yönetmeliklere aykırı tabelalar kaldırıldı ve işletmelere cezai işlemler uygulandı. Zabıta Müdürü Arzu İlkar, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

09.12.2024 22:28  Güncelleme: 22:34
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Adana'da zabıta ekiplerinden kaldırım, tabela ve hijyen denetimi

Adana'da zabıtadan uygunsuzluğa geçit yok

ADANA - Adana'da zabıta ekipleri, hijyen, kaldırım işgali ve tabelaların yönetmeliklere uygunluğunu denetledi. Arapça yazılan yazılar kaldırılırken kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle mültecilerin yoğun yaşadığı Mirzaçelebi Sokak'ta denetim yaptı. Onlarca ekiple birlikte sokağa giren zabıtalar, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen, kaldırım işgali gibi konularda da çalışma yürüttü.

İzinsiz asılan afiş ve ilanlar toplandı

Zabıta Müdürlüğü ayrıca yönetmeliklere uygun olmayan şekilde tabela, afiş asan, ilan yapıştıran esnafa da uyarılarda bulunuldu. İlan ve afiş asmak için Seyhan Belediyesi'nden izin alınması ve belediyenin gösterdiği alanlarda tanıtım çalışmalarının yapılması zorunluluğu hatırlatıldı. Ekipler ayrıca uygunsuz ilan ve afişleri sökerek görüntü kirliliğinin önüne geçilmesini sağladı.

"Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor"

Denetim sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürü Arzu İlkar, "Denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam ediyor. Zor durumda kalmamak için esnaf ve işletmelerin faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmeleri çok önemli. Bizler halk sağlığı ve vatandaşlarımızın caddelerde rahat yürümeleri için denetimlerimizi her gün yapıyoruz. Bugün de yönetmeliğe aykırı tabelaları kaldırdık, kaldırım işgallerini kontrol ettik. Ayrıca gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen denetimi yaptık" diye konuştu.

Öte yandan denetimlerde kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Zabıta Ekiplerinden Kaldırım, Tabela ve Hijyen Denetimi - Son Dakika

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