Adana'da Zincirleme Kaza: Lastik Kaplaması Neden Oldu - Son Dakika
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Adana'da Zincirleme Kaza: Lastik Kaplaması Neden Oldu

Adana\'da Zincirleme Kaza: Lastik Kaplaması Neden Oldu

Adana'da tırın kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı.

09.05.2025 15:33
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Adana'da otoyolda tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kimse yaralanmadı.

Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Zincirleme Kaza: Lastik Kaplaması Neden Oldu - Son Dakika

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