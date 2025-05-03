\'\'Ben yapmadım\'\' savunması 17 yaşındaki genç kızı kurtarmadı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde iddiaya göre; Mehmet Ayaz (24) sevgilisi N.C. (17) ile göl kenarına gitti. Bu esnada N.C. Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINA "BENİ DÖVÜYOR" DİYE MESAJ ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine N.C. Ayaz'ın kendisini darp ettiğini öne sürerek arkadaşına, "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni dövüyor" şeklinde mesaj attı. N.C'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen arkadaşları çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yatarken buldu.

SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde bulunan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak ise Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu. Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İFADESİNDE "KENDİNİ BIÇAKLADI" DEDİ

Yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen genç kızın polise verdiği ilk ifadesinde, "Gündüz Mehmet ile buluşup, gezdikten sonra araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm" dediği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan N.C., önceki gün taburcu edilip, savcılığa götürüldü. Burada savunma yapan N.C.'nin önceki ifadesini tekrarlar şekilde "Ben yapmadım, kendini bıçakladı" dediği öğrenildi.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C'yi "Kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan genç kız cezaevine gönderildi. Olay yerinde bulunan delillerin Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporunun beklenildiği bildirildi.

Kaynak: İHA, DHA