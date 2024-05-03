Adana'daki motosiklet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'daki motosiklet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, motosiklet fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın, lityum pillerden kaynaklanmaktadır.

03.05.2024 01:21  Güncelleme: 01:28
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İtfaiye Daire Başkanı Kandemir: "Yangın kontrol altında"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, motosiklet fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan Arora motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın tüm fabrikayı sardı. Adana Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilçelerden de itfaiye araçlarıyla destek verildi.

Kontrol altına alındı

Yaklaşık 3 buçuk saat süren yangın kontrol altına alındı. Gazetecilere konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, "Yangın ilk başladığı andan itibaren bütün ekiplerimiz alana geldi. Müdahalemiz başladı ve fabrikanın dört bir yanından yangına müdahale ettik. Etraftaki fabrikalara şu anda sirayet etmesi söz konusu değil. İçeride merkezde bir yangın sürüyor sadece, o da kontrolümüz altında. Lityum pillerden kaynaklı bir yangın var şu anda. Müdahalelerimiz sürüyor" dedi.

Adana\'daki motosiklet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'daki motosiklet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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