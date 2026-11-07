Adana İmamoğlu'nda iki evi kurşunlayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adana İmamoğlu'nda iki evi kurşunlayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Adana İmamoğlu\'nda iki evi kurşunlayan 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, onlarca saatlik kamera kaydını inceleyerek şüphelileri yakalamıştı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki ayrı evi kurşunlayan şüpheliler, polis ekiplerinin onlarca saatlik kamera kaydını incelemesi ile yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Onlarca saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Öte yandan, ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 450 adet captagon hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı. Ayrıca aranan 16 kişi yakalanırken, trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 6 bin 472 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İHA
Hürriyetİmamoğlu3. Sayfa6 KasımGüncelPolisAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana İmamoğlu'nda iki evi kurşunlayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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