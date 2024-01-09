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Adana Kozan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu satmak, yağma, kasten yaralama ve şantaj suçlarından aranan 7 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 24.53 gram uyuşturucu ve 236 tablet muhtelif uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 540 TL de bulundu.

Adana Kozan\'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı
09.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:04
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada aranan 7 şahıs yakalandı.

Kozan'da ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu satmak suçundan aranan 3 şahıs, yağma sucundan aranan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 ve şantaj suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere 7 aranan şahıs yakalandı.

İlçe genelinde yapılan haftalık uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca,18 fişek ele geçirildi. Öte yandan trafikte yapılan denetimlerde 3 araca modifiyeden işlem yapılırken, 11 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı, 10 araç, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde aranması olan 7 şahıstan 5'i tutuklandı. Ayrıca uygulamada 24.53 gram ve 236 tablet muhtelif uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirilirken, 2 bin 540 TL ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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