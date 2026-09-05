Adana Kozan'da duyma engelli adama sokak ortasında dayak atıldı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Kozan'da duyma engelli adama sokak ortasında dayak atıldı, 1 kişi gözaltına alındı

Adana Kozan\'da duyma engelli adama sokak ortasında dayak atıldı, 1 kişi gözaltına alındı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Ailesi darp raporu alıp şikayetçi olurken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki adam, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından darp edildi. Yüzü ve gözleri moraran engelli adamın ailesi, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Olay, 2 Eylül Perşembe günü Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 45 duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, erzak ve alışverişi yapmak için Kozan'a geldi. Sonbaş, alışverişin ardından darp edilmiş halde Feke'ye döndü.

Ailesi, Sonbaş'ın yüzünde ve göz çevresinde darp izleri olduğunu görünce hemen hastaneye götürüp tedavi ettirip darp raporu aldı. Sonbaş, acil serviste yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

"İlk gördüğümüzde kardeşimizi tanıyamadık"

Muhammed Sonbaş'ın ağabeyi Kamil Sonbaş, kardeşinin kim tarafından ve neden darp edildiğinin ortaya çıkarılmasını istediklerini ifade ederek, "Kardeşinin işaret diliyle yaşananları anlatmaya çalışıyor. Anlattığı kadarıyla yüzüne ve gözüne darbeler aldığını söyledi. Ağzı ve yüzü mosmor olmuş şekilde Feke'ye geldi. İlk gördüğümüzde kardeşimizi tanıyamadık. Kardeşim 6 kardeşin en küçüğü. Suçatı Mahallesi'nde bağ ve bahçe işleri yaparak hayatını sürdürüyor. Köyde kimseye zararı yoktur. Herkesin bağında, bahçesinde iş yapar. Zaman zaman araçlara binerek Feke'ye veya Kozan'a gider" diye konuştu.

"Sağır ve dilsiz bir insana el kaldırılmaz"

Kardeşinin herhangi bir suç işlemiş olması halinde dahi şiddetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Sonbaş, "Kardeşim bir şey yaptıysa dövmelerine gerek yoktu. Polise söyleselerdi, suçunu bilseydik. Kimin yaptığını bilmiyoruz ancak bulunmasını istiyoruz. İnsan olan, mağdur ve kendisini ifade etmekte zorlanan sağır ve dilsiz bir insana el kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Aile olayın aydınlatılması için Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olurken olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana Kozan'da duyma engelli adama sokak ortasında dayak atıldı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da duyma engelli adama sokak ortasında dayak atıldı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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