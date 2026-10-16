Adana Kozan'da iki otomobil çarpıştı, sürücü kurtarılamadı, 2 yaralı tedavi görüyor - Son Dakika
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Adana Kozan'da iki otomobil çarpıştı, sürücü kurtarılamadı, 2 yaralı tedavi görüyor

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Adana Kozan\'da iki otomobil çarpıştı, sürücü kurtarılamadı, 2 yaralı tedavi görüyor
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Adana Kozan'da Kozan-Feke karayolu Düzağaç mevkiinde iki otomobil çarpıştı; ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı. Kazada yaralanan iki kişinin Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken jandarma inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybederken yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Kozan- Feke karayolu Düzağaç mevkiinde meydana geldi. Adem Pekdur yönetimindeki 01 RT 396 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K. (28) idaresindeki 06 DZC 114 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Adem Pekdur ve Ziya K. ile birlikte Umut Y. (33) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 58 yaşındaki Adem Pekdur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ziya K. ve Umut Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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