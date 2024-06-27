Adana Kozan\'da Orman Yangını

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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arzözler sevk edildi. Koordinasyonu sağlamak amacıyla AKOM ekipleri de yangın bölgesine geçti.

Yangına şu an için 3 arasöz ve 1 sun tankı ile müdahale ediliyor. - ADANA