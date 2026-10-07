Adana Kozan'da otomobil, elektrikli bisiklete çarpıp 2 genci savurdu; sürücü kaçtı - Son Dakika
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Adana Kozan'da otomobil, elektrikli bisiklete çarpıp 2 genci savurdu; sürücü kaçtı

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Adana Kozan\'da otomobil, elektrikli bisiklete çarpıp 2 genci savurdu; sürücü kaçtı
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Adana Kozan'da dün akşam otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 genç yola savruldu. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı; polis sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 genç yola savrulurken, sürücünün kazanın ardından olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.55'te Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen Burak G. (19) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Burak G. ile arkasındaki Batuhan G. yola savruldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay anı ve otomobil sürücüsünün kazanın ardından bölgeden ayrılması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelPolisKozanAdanaSuçSon Dakika

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