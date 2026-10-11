Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine operasyonda 73 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine operasyonda 73 şüpheli tutuklandı

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Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine operasyonda 73 şüpheli tutuklandı
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Çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana merkezli 11 ilde çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine operasyonda 73 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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