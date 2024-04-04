Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlık kura ile belirlendi - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlık kura ile belirlendi

Adana\'nın Kozan ilçesinde muhtarlık kura ile belirlendi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde iki aday eşit oy alınca muhtarlık kura ile belirlendi. 70 yaşındaki Mehmet Öztürk ve 29 yaşındaki Mustafa Gani Dincer, seçmenden eşit oy aldı. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan kura çekimi sonucunda muhtarlığa Mehmet Öztürk seçildi.

04.04.2024 09:50
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Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi.

Karanebili Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan 70 yaşındaki Mehmet Öztürk ve rakibi 29 yaşındaki Mustafa Gani Dincer, hizmet yarışında seçmenden eşit oy aldı. 120 seçmenin olduğu mahallede 107 seçmen sandık başına gitti. 7 oy geçersiz sayılırken iki muhtar adayı da 50'şer oy aldı. Eşit oy alınınca Kozan İlçe Seçim Kurulu, muhtarı kura çekerek belirledi.

Kozan Adliyesine gelen her iki muhtar adayı ilçe seçim kurulunda kapalı zarflara muhtarların ismi yazılarak kura usulü ile belirlendi. İlçe Seçim Kurlu Başkanı Şevket Kuyruk ve üyeleri huzurunda çekilen kurada, muhtarlığa yeniden aday olan Mehmet Öztürk Karanebili Mahallesi'nin muhtarı oldu.

Adliye çıkısında konuşan Mehmet Öztürk, "İkimiz de eşit oy aldık. Bugün kura çekildi. Kuradan ben çıktım. Heyecanlıyım. Rakibime başarılar diliyorum" dedi.

Seçimi kura ile kaybeden Mustafa Gani Dinçer ise seçime 5 gün kala adaylığa karar verdiğini belirterek, "Ben mutluyum. Muhtarımı tebrik ediyorum. Çalıştım Kazanmak istiyordum ama bu şekilde hayırlı oldu. Muhtarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muhtarlar ilçe seçim kurulundan birbirlerinin elini sıkarak ayrıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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