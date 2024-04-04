Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi.
Karanebili Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan 70 yaşındaki Mehmet Öztürk ve rakibi 29 yaşındaki Mustafa Gani Dincer, hizmet yarışında seçmenden eşit oy aldı. 120 seçmenin olduğu mahallede 107 seçmen sandık başına gitti. 7 oy geçersiz sayılırken iki muhtar adayı da 50'şer oy aldı. Eşit oy alınınca Kozan İlçe Seçim Kurulu, muhtarı kura çekerek belirledi.
Kozan Adliyesine gelen her iki muhtar adayı ilçe seçim kurulunda kapalı zarflara muhtarların ismi yazılarak kura usulü ile belirlendi. İlçe Seçim Kurlu Başkanı Şevket Kuyruk ve üyeleri huzurunda çekilen kurada, muhtarlığa yeniden aday olan Mehmet Öztürk Karanebili Mahallesi'nin muhtarı oldu.
Adliye çıkısında konuşan Mehmet Öztürk, "İkimiz de eşit oy aldık. Bugün kura çekildi. Kuradan ben çıktım. Heyecanlıyım. Rakibime başarılar diliyorum" dedi.
Seçimi kura ile kaybeden Mustafa Gani Dinçer ise seçime 5 gün kala adaylığa karar verdiğini belirterek, "Ben mutluyum. Muhtarımı tebrik ediyorum. Çalıştım Kazanmak istiyordum ama bu şekilde hayırlı oldu. Muhtarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.
Muhtarlar ilçe seçim kurulundan birbirlerinin elini sıkarak ayrıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlık kura ile belirlendi - Son Dakika
Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan şahıs Bilecik'te yakalandı. Tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı. Toplantıda, vatandaşların Eskişehir'de Bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi amaçlandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir motosikletin çalınması olayı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde çözüldü. Şüpheli, yapılan baskınla yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir'de devriye gezen polis ekipleri, kimlik sorgulaması sonucunda hırsızlık suçundan aranan bir şahsı tespit ederek gözaltına aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu Selma Çiftçi (61) hayatını kaybetti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çiftçi, oğlu Murat A. tarafından bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürüldü. Murat A. güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polislerce gözaltına alındı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlıları ve kaçakçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Lalapaşa ilçesindeki devriye faaliyetleri sırasında 15 farklı suçtan aranan bir zanlı askeri yasak bölgede yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?