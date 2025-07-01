Adana\'nın Kozan ilçesinde yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı kırsal bir mahallede çıkan ve 14 saatlik mücadeleyle söndürülen orman yangının ardından bölgede hasar tespit çalışması yapıldı.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Adana ve Osmaniye'ye bağlı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı. Yaklaşık 250 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü yangın söndürüldü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 ev, 3 ahır, biri kooperatif ile bir iş yerinin zarar gördüğü, bir de küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Beraberindeki heyetle bölgeye giden Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü, mahalle muhtarı Yüksek Şahbazoğlu ile birlikte yangından etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu belirten Kaymakam Alparslanköylü, "Devletimiz hızlıca yaraları saracak" dedi.

Evi ve ahırları yandı

Yangında kozalaklardan sıçrayan alevlerin evini ve çevresindeki 3 ahırı sardığını anlatan Süleyman Aşçıoğlu ise "Büyük bir afet atlattık, canımıza bir şey olmadığına şükrediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kızılay Kozan Temsilcisi Oğuz Cengiz de bölgede zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Devlet-millet el ele bu yangının da yaraları sarılacak" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise bölgede tüm ekiplerin sahada olduğu söyledi. Başkan Atlı, bu elim yangın sonrası yaraların hızla sarılması için tüm birimlerin seferber olduğunu kaydetti. - ADANA