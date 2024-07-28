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Adana polisi sulama kanallarında yüzen çocukları uyarıp, havuza götürme sözü verdi

Sulama kanalına giren çocuk," Ölümden ve boğulmaktan korkmuyoruz"

ADANA - Adana'da gün içinde hava sıcaklığı 40 dereceleri geçerken çocuklar serinlemek için sulama kanallarına akın etti. Boğulma vakalarının sıkça yaşandığı sulama kanalında polis, çocukları uyarıp havuza götürme sözü verdi. Sulama kanalına giren Alper Zeren," Ölümden ve boğulmaktan korkmuyoruz" dedi.

Kentte gün içinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerken çocuklar soluğu sulama kanallarında alıyor. Boğulma vakalarının sık sık yaşandı sulama kanallarında çocuklar, serinlemek için aldırış etmeden girmeye devam ediyor.

"Polisler kanala giren çocuklara havuza götürme sözü verdi"

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarını gezerek çocukları girmemeleri konusunda uyardı. Çocuklara sulama kanalının tehlikelerinin anlatan polis, bölgedeki çocukları e havuza götürme sözü verdi.

"Ölümden ve boğulmaktan korkmuyoruz"

Sulama kanalına giren Alper Zeren," Ölümden korkmuyoruz, sıcak hava ne yapalım. Geliyoruz burada yüzüp serinliyoruz. Allahtan gelen bizim için baş tacıdır boğulmaktan korkmuyoruz" dedi. Enes Nur ise," Allaha güveniyorum" sözlerine yer verdi.