Adana-Pozantı otoyolunda tır yandı: Ulaşım trafiğe kapandı - Son Dakika
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Adana-Pozantı otoyolunda tır yandı: Ulaşım trafiğe kapandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kazada akaryakıt yüklü bir tır alev alev yanarak patladı. Kazanın ardından otoyolun Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Şans eseri sürücüler yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

19.06.2024 10:00
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Adana- Pozantı otoyolunda tır yandı: Ulaşım trafiğe kapandı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda kaza yapan akaryakıt yüklü tır alev alev yandı. Otoyolda Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu'nda sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, 42 ATN 852 plakalı akaryakıt yüklü tır, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle akaryakıtın alev alması sonucu patlama meydana geldi. Şans eseri, kazada Faruk Akçakaya ve Mehmet Çakıcı isimli sürücüler yara almadan kurtuldu.

Patlamanın ardından olay yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kazadan dolayı otoyolun Ankara-Adana istikameti trafik ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana-Pozantı otoyolunda tır yandı: Ulaşım trafiğe kapandı - Son Dakika

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